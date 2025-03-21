Заполярная спортсменка Евдокия Бровкова установила рекорд России по зимнему плаванию

На Семёновском озере Мурманска 20 марта стартовал чемпионат России по зимнему плаванию и всероссийский фестиваль среди любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025».

В первый же день спортсмены Мурманской области показали блестящие результаты: Евдокия Бровкова заняла первое место, установив рекорд России на дистанции 200 метров брассом (2:43.83); Владислав Сапожников завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом (2:24.50); Никита Гадючко взял «бронзу» на дистанции 200 метров брассом (2:29.58); Александра Тамазова завоевала «серебро» на дистанции 50 м вольным стилем (29.05); Екатерина Крутова стала обладательницей бронзы на дистанции 50 метров вольным стилем (29.26); Макар Марченко занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем (24.96); Александр Глазунов стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольным стилем (25.40).

В смешанной эстафете 4*25 метров вольным стилем команда Мурманской области взяла «серебро». В эстафете участвовали Макар Марченко, Егор Кривенков, Евдокия Бровкова, Владислав Сапожников. Их время – 49.06.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, сегодня, 21 марта - во второй день соревнований, заплывы продут на дистанциях 25 метров вольным стилем, 100 метров брассом, эстафета 4 человека х 25 метров комбинированная и смешанная.

Соревнования продлятся до 23 марта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/