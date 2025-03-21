Торжественное мероприятие, посвящённое 90-му Празднику Севера, состоится в рамках спортивной программы МАФ-2025Каждый десятый мурманчанин хочет, чтобы его дети зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 14:30

Заполярная спортсменка Евдокия Бровкова установила рекорд России по зимнему плаванию

На Семёновском озере Мурманска 20 марта стартовал чемпионат России по зимнему плаванию и всероссийский фестиваль среди любителей зимнего плавания «Кубок Арктики-2025».

В первый же день спортсмены Мурманской области показали блестящие результаты: Евдокия Бровкова заняла первое место, установив рекорд России на дистанции 200 метров брассом (2:43.83); Владислав Сапожников завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом (2:24.50); Никита Гадючко взял «бронзу» на дистанции 200 метров брассом (2:29.58); Александра Тамазова завоевала «серебро» на дистанции 50 м вольным стилем (29.05); Екатерина Крутова стала обладательницей бронзы на дистанции 50 метров вольным стилем (29.26); Макар Марченко занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем (24.96); Александр Глазунов стал бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольным стилем (25.40).

В смешанной эстафете 4*25 метров вольным стилем команда Мурманской области взяла «серебро». В эстафете участвовали Макар Марченко, Егор Кривенков, Евдокия Бровкова, Владислав Сапожников. Их время – 49.06.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, сегодня, 21 марта - во второй день соревнований, заплывы продут на дистанциях 25 метров вольным стилем, 100 метров брассом, эстафета 4 человека х 25 метров комбинированная и смешанная.

Соревнования продлятся до 23 марта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Молодые специалисты России получили более 100 млн приглашений на работу за последний год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидеры по росту цен вышли морковь, картофель и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 24 копейки, евро снижается почти на 1,04 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика