Заполярная спортсменка Мария Валигура вышла в финал всероссийских соревнований «Серебряные коньки»

В Коломне завершился зональный этап всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

В личном первенстве из состава сборной региона в финал прошла Мария Валигура, занявшая пятое место в упорной борьбе на дистанции 1000 метров. Воспитанница оленегорской спортшколы «Олимп» представит нашу область на финальном этапе соревнований, который состоится 11-13 марта в Подмосковье.

Сборная Мурманской области также достойно выступила в общекомандном зачёте, но уступила одно место для выхода в финал.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в соревнованиях приняли участие 15 команд из Тульской, Костромской, Московской, Вологодской, Владимирской, Архангельской, Ивановской, Тамбовской областей, а также представители Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Коми.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440831/#&gid=1&pid=1