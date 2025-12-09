Заполярная спортсменка Юлия Мельникова собрала коллекцию медалей с Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр»

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу завершились этапы Кубка России по горнолыжному спорту на призы курорта «Большой Вудъявр». В дисциплине «слалом-гигант» провели первый этап, а в дисциплине «слалом» – первый, второй и третий.

В соревнованиях приняли участие 125 сильнейших спортсменов из 18 регионов России.

В первом этапе в дисциплине «слалом» победу одержали Юлия Мельникова из Мурманской области и Александр Хорошилов из Московской области. В дисциплине «слалом-гигант» первыми стали камчатские спортсмены Юлия Плешкова и Иван Кузнецов. Второй и третий этапы в «слаломе» завершились победами столичной горнолыжницы Екатерины Ткаченко и представителя Московской области и Алтайского края Семена Ефимова.

Данные состязания стали для местной спортсменки Юлии Мельниковой настоящим прорывом. Кировчанка в первом этапе Кубка одержала победу в дисциплине «слалом» и завоевала бронзовую медаль в дисциплине «слалом-гигант». Стала обладательницей серебряной медали второго этапа. Тренируют талантливую спортсменку Ирина и Борис Аники.

Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Елизово, Южно-Сахалинске, Манжероке. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

Фото (Российская федерация горнолыжного спорта): https://gov-murman.ru/info/news/558279/#&gid=1&pid=5