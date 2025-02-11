Заполярная спортсменка завоевала «серебро» на первенстве России по конькобежному спорту

В Москве на базе спортивного комплекса «Мегаспорт» провели первенство России по конькобежному спорту среди юниоров и юниорок 18-19 лет. За медали боролись сильнейшие конькобежцы страны в многоборье. Среди участников –71 спортсмен из 17 регионов России.

Воспитанница мурманской спортивной школы олимпийского резерва №4 Анна Куприкова, по сумме многоборья (500 м +1500 м +1000 м +3000 м), стала серебряным призёром. Тренирует талантливую конькобежку Роман Ванджала.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото (Союз конькобежцев России): https://gov-murman.ru/info/news/