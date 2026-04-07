Заполярная столица примет первые официальные соревнования по фиджитал-спорту

На базе фиджитал-центра в Мурманске состоится областной чемпионат по фиджитал-спорту (функционально-цифровой спорт). Соревнования пройдут в дисциплинах «ритм-симулятор» и «двоеборье-тактическая стрельба».

«Ритм-симулятор» состоит из двух этапов. В первом, квалификационном, участников разделят на пары, в которых они исполнят одинаковые треки. По окончании игровой сессии участники зарабатывают очки, которые определяет игра. Тот, кто наберёт наибольшее суммарное количество очков по итогам квалификационного этапа, выходит в плей-офф, где определится победитель.

В дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба» будет использована последняя актуальная лицензионная версия видеоигры Counter-Strike 2. В соревновании принимают участие две команды, по пять спортсменов в каждой.

Чемпионат Мурманской области по фиджитал-спорту проведут среди мужчин и женщин. 11 апреля в 11.00 состоится церемония открытия, сразу после нее – квалификационный этап. Полуфинальный и финальный этапы – 12 апреля в 11.00. Данные состязания являются отборочными для формирования сборной команды Мурманской области.

«Федерация фиджитал спорта Мурманской области – молодая организация. Государственную аккредитацию мы получили в августе 2025 года. Впереди у нас большие планы, но первоначально мы хотим укомплектовать сборную команду региона и успешно представить родной край в Санкт-Петербурге на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдет с 21 по 25 мая», – отметила Ирина Беляева, председатель Мурманского регионального отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта (функционально-цифрового спорта).

Как отмечает региональное Министерство спорта, первый в Кольском Заполярье фиджитал-центр был открыт в конце 2025 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта. Создание спортивного объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке регионального правительства.

