Заполярное предприятие общепита получило поддержку регионального Центра кластерного развития

Индивидуальный предприниматель Юлия Лениц осуществляет деятельность по организации общественного питания, а также организует доставку комплексных обедов на предприятия Мурманска. Северянка обратилась в региональный Центр кластерного развития за услугой по разработке системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП.

«В результате оказанной поддержки в столовой получилось выстроить систему санитарно-гигиенического контроля за продукцией и сотрудниками. Благодаря этому в 2022 году на 15% возросло количество заказчиков по организации доставки питания на предприятия в сравнении предыдущим годом. Когда у нас спрашивают о наличии системы пищевого контроля, то, конечно, говорю, что внедрена система ХАССП», – прокомментировала Юлия Лениц.

Система менеджмента ХАССП – это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на абсолютно всех этапах пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса, а также хранения и реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru