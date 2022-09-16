Заполярную вишню в сентябре собирают!

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают собирать урожай 2022 года. Небывалое по северным меркам количество плодов в этом году принесла вишня, которая растёт в порту. На её ветках – несколько десятков ягод. После дегустации плодов заполярной вишни специалисты отметили, что в этом году ягоды выросли особо сладкими.

«Никогда прежде наша вишня не приносила столько ягод. С одной стороны, это результат тёплого лета, свидетелями которого мы стали в этом году, а с другой, - результат бережного отношения к зелёным насаждениям со стороны портовиков», - сказала начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250160%2Fwall-149919532_2742