Заполярные артисты получили Гран-при Национальной танцевальной премии «Весна священная»

Артисты ансамбля танца «Радость» областного Дворца культуры имени С,М. Кирова стали обладателями Гран-при конкурса национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

Конкурс проводился в 2023 году благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Министерства культуры РФ. В течение года в федеральных округах страны проводились конкурсные смотры лучших коллективов детского и юношеского танца.

По итогам смотров в СЗФО коллектив областной «Кировки» «Сполохи» стал золотым и серебряным призёрами, а также обладателями специального диплома «Лучший номер патриотического содержания», а юные танцоры ансамбля «Радость» завоевали два золотых диплома и Гран-при, став победителями смотра-конкурса.

Артисты «Радости» удостоились чести в декабре выступить на финале конкурса и продемонстрировать свое танцевальное мастерство на сцене концертного зала «Зарядье». А в 2024 году наши танцоры наряду с другими победителями конкурса примут участие в грандиозном детском балете «Конёк-Горбунок».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, программы Национальной премии «Весна священная» открывают возможность любительским танцевальным коллективам участвовать в уникальных культурно-просветительских и образовательных проектах под руководством лучших профессионалов театрального искусства, а также способствуют творческому росту руководителей и педагогического состава, расширению творческого диапазона коллективов и созданию собственных авторских произведений в рамках любых танцевальных направлений.

Фото: https://gov-murman.ru