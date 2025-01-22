Заполярные артисты в числе лауреатов всероссийского хореографического фестиваля-конкурса «Сияние Арктики»

Ансамбль танца «Радость» стал лауреатом VI всероссийского фестиваля-конкурса хореографического творчества «Сияние Арктики», который проходил в Архангельске. В рамках фестиваля на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова выступили более 40 коллективов из 25 городов России.

Масштабное событие объединило творческие детские, подростковые и молодёжные ансамбли и школы. Участники в возрасте от 7 до 25 лет представили конкурсные номера в шести номинациях: детский танец (7-9 лет), народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, современный танец и эстрадный танец.

Заполярные артисты областного Дворца культуры имени С.М. Кирова получили высокие оценки жюри и зрителей и достойно представили наш регион. Заслуженный коллектив народного творчества отмечен сразу несколькими наградами:

дипломом лауреата I степени в номинации «стилизованный народный танец» в возрастной категории «13-15 лет»;

3 дипломами лауреата I степени в номинации «народный танец» в возрастной категории «16-18 лет»;

дипломом лауреата II степени в номинации «стилизованный народный танец» в возрастной категории «16-18 лет».

Также педагоги хореографического коллектива получили благодарственное письмо от Министерства образования Архангельской области за высокое профессиональное мастерство.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, организаторами фестиваля выступили министерство культуры и министерство образования Архангельской области, а также Архангельская региональная общественная организация по поддержке культурных, образовательных и социальных инициатив «СЕВЕРУС». Основные задачи фестиваля – улучшить уровень мастерства исполнителей, познакомить организаторов с работой танцевальных коллективов из других регионов и изучить новые направления в хореографии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/