Заполярные артисты завоевали награды Всероссийского фестиваля «Дивноморский фламинго»

Артисты из творческих коллективов Заполярья приняли участие во Всероссийском творческом фестивале «Дивноморский фламинго» в городе-курорте Геленджик. Ансамбль танца «Радость» из Мурманска, североморский ансамбль эстрадной песни «Тоника», музыкальный театр «Тилли-Бом» из поселка Зеленоборский достойно представили наш регион на черноморской сцене.

Конкуренцию северянам составили более 20 солистов и коллективов из Краснодарского края, Москвы, Республики Карелия. Артисты представили свои номера в хореографии, вокале, театральном творчестве и художественном слове. По итогам работы жюри гран-при фестиваля получил заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Кроме того, наши коллективы пополнили копилку наград званиями лауреатов I и III степени, а также дипломами участников фестиваля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, для заполярных артистов фестиваль стал отличной возможностью показать свой профессиональный уровень и познакомиться с творчеством коллективов из других регионов. Ребята встретили новых друзей, а руководители заполярных коллективов обменялись опытом с коллегами. Как отмечают организаторы, цели фестиваля – это сохранение традиций народной культуры и развитие связей между регионами.