Заполярные атомщики получили награды Президента РФ

За большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу директор Кольской АЭС Василий Омельчук указом Президента РФ удостоен Ордена Почёта. Престижную государственную награду вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко в Кремле 25 июня 2021г.

«Орден Почёта - очень важная и дорогая для меня награда, которую я расцениваю, как заслугу всего коллектива Кольской АЭС. Для всех нас это большая честь и большая ответственность. Я благодарен, что высоко оценили наши заслуги в обеспечении безопасности атомной станции и нашу социальную и общественную деятельность на благо Мурманской области», - отметил Василий Омельчук.

Весь трудовой путь Василия Васильевича Омельчука нераздельно связан с атомной энергетикой и Кольской атомной станцией. Он возглавляет предприятие с января 2009 года, и за это время атомная станция, одно из самых современных и экологически чистых предприятий региона, вышла на передовые позиции в отрасли. Кольская АЭС является одной из лучших АЭС России по показателям безопасности, надежности и эффективности. Кольская АЭС в шесть раз становилась лидером в сфере организации работ по охране труда среди крупных предприятий региона.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности РФ» получили ещё два заполярных атомщика: главный инженер Владимир Александрович Матвеев и электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Алексей Борисович Гоглев.