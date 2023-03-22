Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 16:30
Заполярные боксеры на чемпионате России по муайтай завоевали серебряную и две бронзовые медали
Спортсмены Мурманской области успешно выступили на чемпионате России по тайскому боксу в Магнитогорске.
Чемпионат России по муайтай проходил в Магнитогорске с 13 по 19 марта. На протяжении всего времени соревнований на двух рингах Дворца спорта имени И.Х. Ромазана состоялось около 140 боев. Всего состязалось 200 сильнейших боксёров из 29 регионов.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, наш регион представляли Илья Баланов, Юрий Лисой и Юлия Шохина. Для Юлии это был первый взрослый чемпионат России, по завершению которого она стала серебряным призёром. Илья и Юрий завоевали «бронзу».
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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