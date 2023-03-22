Заполярные боксеры на чемпионате России по муайтай завоевали серебряную и две бронзовые медали

Спортсмены Мурманской области успешно выступили на чемпионате России по тайскому боксу в Магнитогорске.

Чемпионат России по муайтай проходил в Магнитогорске с 13 по 19 марта. На протяжении всего времени соревнований на двух рингах Дворца спорта имени И.Х. Ромазана состоялось около 140 боев. Всего состязалось 200 сильнейших боксёров из 29 регионов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, наш регион представляли Илья Баланов, Юрий Лисой и Юлия Шохина. Для Юлии это был первый взрослый чемпионат России, по завершению которого она стала серебряным призёром. Илья и Юрий завоевали «бронзу».

Фото: https://gov-murman.ru