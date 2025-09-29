Заполярные бренды принимают участие в проекте «Платформа роста»

В настоящее время к программе «Платформе роста» присоединилось больше 800 брендов России. Мурманская область подключилась к программе в рамках Международного арктического форума, в проект вошли более 20 местных брендов — различные компании из Кольского Заполярья, производители одежды, украшений, продуктов питания, БАДов и других товаров. Предприниматели получают поддержку и сопровождение по продвижению на рынке электронной коммерции, в частности, на площадке «Wildberries».

По итогам работы в проекте 13 компаний перешли на второй этап программы «Платформа роста», в их числе: «SimplePo», «DolceMoon», «RESTARTBIO», «Youcandoanithing», «YPEN», «Север.CULT», «Добрый Великан», «Ваша Вишня», «ПОЛЯРИС», «ЭкоСевер», «Расскажи историю», «Suswood», «Футболка51». Компании показали высокие результаты за время своего участия, отгрузив на склады «Wildberries» более 60 тысяч новых товаров.

Так, успешных результатов добился производитель одежды – более 1500 шт. заказов в день. Некоторым партнерам программы удалось поднять выручку с нуля до 1 млн рублей за 24 дня участия в проекте. Также 4 предпринимателя получили помощь в размещении наружной рекламы для участников проекта, что привело к росту посещаемости их кабинетов в среднем на 26,2 %.

«В нашем регионе зарегистрировано уже свыше 25 тысяч малых и средних предприятий. Мы наблюдаем положительный тренд: всё больше предпринимателей ориентируется на производство. Наша общая задача – помочь талантливым производителям, особенно микробизнесу, преодолеть ключевое препятствие – поиск рынков сбыта. Именно для этого запущен проект «Платформа роста», который через развитие кооперации позволит бизнесу выйти на новый уровень», – поделилась заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Проект реализует объединенная компания «Wildberries» и «Russ» и Агентство стратегических инициатив. Программа «Платформа роста» рассчитана на один год и состоит из четырёх этапов. Задача каждого этапа – вырасти как минимум в два раза к аналогичному периоду прошлого года.

В январе 2025 года программу «Платформа роста» презентовали Президенту России Владимиру Путину в ходе заседания наблюдательного совета АСИ. Цель проекта – повысить предпринимательскую активность в регионах России, нарастить объёмы производства российских товаров, а также увеличить внимание к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554130/#&gid=1&pid=1