Заполярные чемпионы открыли весенний соревновательный сезон яркими победами на всероссийских и международных соревнованиях

Спортсмены Кандалакшской школы по санному спорту – в числе лучших на юниорском первенстве России в Иркутской области. «Золото» – у Владислава Багдасарова, «серебро» завоевали Евгения Федорова, а также экипаж двухместных саней Александр Башко и Вячеслав Кудрявцев. С бронзовыми медалями первенства вернулись домой Екатерина Гук и эпипаж Никита Сизов и Данила Тамберг.

Спортсмен из Оленегорска Дмитий Зыкин одержал победу на масстарте IV зимней Спартакиады молодёжи России. В Челябинске конькобежец представлял Мурманскую область в составе сборной региона.

Ещё одну победу на Всероссийских соревнованиях завоевал воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Никита Коданев. В Екатеринбурге Северянин стал лучшим на чемпионате России по парусному спорту в дисциплине сноукайтинг курс-рейс-лыжи.

Из Нижнего Тагила Свердловской области воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Владимир Малов везёт бронзовую медаль. Спортсмен стал призёром международных соревнований по лыжному двоеборью «Кубок медной горы».

Ещё одну «бронзу» завоевал заполярный сноубордист Константин Мостовой на московской трассе в рамках Кубка Чемпионов в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. Воспитанник Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва стал одним из лучших сноубордистов-акробатов на международных соревнованиях, участие в которых принимали спортсмены из России, Белоруссии, Сербии и Ирана.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, за зимний сезон 2022-2023 на различных соревнованиях заполярные спортсмены завоевали 24 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей!

Фото: https://gov-murman.ru