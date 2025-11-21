Заполярные дизайнеры покорили международный форум моды в Санкт-Петербурге
Коллекции мурманских модельеров получили высокую оценку международного экспертного сообщества на IV Международном форуме «Содружество моды».
Участие в престижном мероприятии приняли победители регионального фестиваля «НаМОДнение» — творческая группа Мурманского арктического университета.
Как сообщает vk.com/murmanculture, в рамках «Молодёжного дня» форума представлены коллекции «Тихо в тундре на рассвете» и «Каури», ранее получившие гран-при регионального конкурса. Работы северян отметили за оригинальное прочтение арктической тематики и гармоничное сочетание традиционных мотивов с современными трендами.
Участие мурманской делегации в международном форуме стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285138%2Fwall-139605315_31430