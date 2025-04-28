Заполярные дзюдоисты завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях «Лига Патриотов»

В Полярных Зорях на базе физкультурно-спортивного комплекса «Энергия» состоялись всероссийские соревнования по дзюдо «Лига Патриотов». За право подняться на пьедестал почёта состязались юноши и девушки в возрасте до 15 лет.

Всего на татами вышли 157 дзюдоистов из Санкт-Петербурга, Мурманской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской и Челябинской областей.

Наш регион на соревнованиях представляли 23 девушки и 43 юноши. Серебряную медаль завоевал Семен Антонов. Обладателями бронзовых наград, каждый в своей весовой категории, стали Ева Коршунова, Софья Ахметшина, Мария Ермолаева, Руслан Стрельник, Артем Шатный, Михаил Есипенко, Иван Попельнюхов и Алексей Бек.

Сильнейшие дзюдоисты, занявшие высшие позиции в своих весовых категориях и набравшие определенное количество баллов, получили возможность попасть в состав сборной федерального округа для участия в первенстве России и всероссийских соревнованиях «Кубок Лиги Патриотов».

Следующие состязания дзюдоисты проведут в Легкоатлетическом манеже в Мурманске. Победителей регионального первенства среди юношей и девушек до 18 лет определят 3 мая, а 4 мая пройдут областные соревнования памяти атомной подводной лодки «Комсомолец» среди юношей и девушек до 13 лет.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото (МАУ ФСК Полярные Зори): https://gov-murman.ru/info/news/