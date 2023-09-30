Заполярные экспортёры принимают участие в международной выставке рыбной продукции

Экспортёры Мурманской области при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики и АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области» принимают участие в международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий «Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023».

Крупнейшее событие рыбной отрасли страны проходит в Санкт-Петербурге.

«В выставке в этом году принимают участие четыре субъекта малого и среднего предпринимательства из Кольского Заполярья. Морского ежа представили ИП Андрей Личутин и ИП Игорь Ткачев. Треску и пикшу – компании ООО «Причал-Л» и ООО «Белокаменка-Фиш»», – рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Она уточнила, что компании провели переговоры с посетителями из Казахстана, Белоруссии, ОАЭ, Китая, Сингапура и Катара на коллективном стенде региона.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в международных выставках реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://t.me/s/fish_gov_ru