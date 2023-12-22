Заполярные экспортёры продолжают продвигать свои товары и услуги за рубеж

Несмотря на сложности и ограничения, с которыми в 2023 году сталкиваются российские компании при поставках своей продукции за рубеж, Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики продолжает помогать экспортёрам Заполярья в поисках возможностей дальнейших поставок на экспорт и налаживании контактов с новыми иностранными покупателями.

В 2023 году благодаря Центру поддержки экспорта предприятия и индивидуальные предприниматели Мурманской области приняли участие в пяти международных выставках.

Как сообщает администрация города Мурманска, Центр поддержки экспорта регулярно проводит конкурс, по результатам которого победители среди компаний малого и среднего бизнеса получают возможность участвовать с индивидуальным стендом в международных выставках с господдержкой.

Кроме того, в 2023 году региональный Центр поддержки экспорта организовал три реверсные бизнес-миссии: из Казахстана для семи предприятий пищевой промышленности, из Беларуси для 4-х поставщиков рыбной продукции и морепродуктов и из КНР для 15-ти туристических компаний.

Семь экспортноориентированных предприятий Мурманской области прошли бесплатное обучение по акселерационной программе «Экспортный форсаж», пять компаний-экспортеров — по комплексной программе «Экспортный стандарт для МСП».

Также Центром поддержки экспорта был проведён региональный этап конкурса «Экспортер года» среди экспортеров — субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, победители которого в дальнейшем стали призерами всероссийского конкурса.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях Центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.