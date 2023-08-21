Заполярные экспортёры проведут переговоры с белорусскими компаниями

С 21 по 24 августа в рамках реверсной бизнес-миссии, организованной региональным Министерством развития Арктики и экономики, Мурманск посетит делегация из Республики Беларусь для проведения переговоров с местными предпринимателями.

В состав делегации войдут представители продовольственных и непровольственных компаний, а также крупные импортеры рыбо- и морепродуктов.

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области приглашают заполярные компании принять участие в переговорах с потенциальными партнерами из Республики Беларусь.

Заинтересованных предпринимателей просят заполнить анкету и заявку по ссылке.

Для уточнения деталей можно обращаться по телефонам: +7 (8152) 45-19-04; +7921-724-86-64 или по электронной почте: center-pm@mail.ru