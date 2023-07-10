Заполярные энергетики готовят сельские школы Запорожской области к отопительному сезону

В рамках сотрудничества Мурманской и Запорожской областей заполярные энергетики оказывают помощь в подготовке социально-значимых объектов Приморского района к предстоящей зиме.

По заданию правительства региона специалисты АО «Мурманэнергосбыт» провели диагностику котельного оборудование в школах Новоалексеевки, Борисовки, Коларовки и Преслава.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на протяжении длительного времени котельными всерьёз не занимались. По оценкам специалистов оборудование требует срочного ремонта, а в некоторых местах – полной замены.

Так, в Преславе энергетики заменили 8 из 12 нагревательных элементов (ТЭНов) в электрокотле. Замена 4-х ТЭНов потребовалась в школьной котельной села Борисовка. В селе Коларовка произведена диагностика всех ТЭНов и электрооборудования на двух котлах. Там выявлена неисправность коммутационной аппаратуры, питающей кабельной линии и 4 контакторов. В школе Новоалексеевки потребовалась полная замена котлов – газового и твёрдотопливного.

«Теперь учителя и дети будут с теплом», – пообещали в ресурсоснабжающей организации.

Фото: https://gov-murman.ru