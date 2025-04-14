Заполярные энергетики подготовят к следующей зиме 20 объектов образования города Приморска

Мурманская область продолжает оказывать поддержку подшефному региону – Запорожской области. В рамках плана мероприятий в текущем межотопительном периоде будут выполнены работы по подготовке 20 объектов образования (школы и детские сады) в городе Приморске.

Также заполярные энергетики выполнят работы по монтажу и подключению к инженерным сетям систем отопления библиотеки и здания «СОПКИ.СПОРТ».

Кроме этого, планом предусмотрен капитальный ремонт скважин и РЧВ водокомплекса №1.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, мероприятия направлены на повышение энергоэффективности социальных объектов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/