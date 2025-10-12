Заполярные энергетики приняли участие в ярмарке вакансий для ветеранов СВО и членов их семей

Более 30 ветеранов и членов семей участников специальной военной операции стали участниками ярмарки вакансий, организованной на площадке Мурманского филиала Фонда «Защитники Отечества», при поддержке Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, свои вакансии представили крупные организации топливно-энергетического комплекса региона: АО «Мурманэнергосбыт», АО «МОЭСК», АО «Мурманская ТЭЦ», филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1». Также в мероприятии приняли участие Мурманское территориальное управление Октябрьской железной дороги, УФСИН России по Мурманской области, отдел вневедомственной охраны по городу Мурманску.

В основном, соискателям предложены должности по рабочим специальностям. Каждый из присутствующих лично пообщался с работодателями, познакомился с имеющимися вакансиями и требованиями к кандидатам, изучил условия труда и уровень заработной платы, получил информацию о социальных гарантиях, обучении и карьерных перспективах.

В рамках ярмарки вакансий прошёл тренинг «5 ключей успеха». Его провела психолог мурманского кадрового центра Анна Родионова. Она рассказала участникам о том, что такое успех и как достичь баланса между работой и личной жизнью, как правильно планировать свою карьеру, какие факторы могут привести к успеху в профессии и как мотивировать себя для того, чтобы быть успешным.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, участники поблагодарили организаторов и партнеров за важное и полезное мероприятие. В качестве пожелания высказали предложение — при проведении подобных мероприятий расширить возможности трудоустройства ветеранов специальной военной операции с инвалидностью.

«Содействие обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов специальной военной операции — одна из важнейших задач Мурманского филиала Фонда «Защитники Отечества». После возвращения к мирной жизни наши земляки хотят реализовать себя и стать опорой для своей семьи. Чтобы они могли найти достойную работу в интересующей их сфере, мы организуем профессиональное обучение и дополнительное образование, — подчеркнула заместитель руководителя филиала Фонда Наталья Антонова, — В результате совместной работы более 90 человек смогли найти работу, трое ветеранов прошли обучение с последующим трудоустройством».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555011/#&gid=1&pid=5