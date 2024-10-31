Заполярные футболисты из Кандалакши примут участие в FONBET Чемпионате России по мини-футболу 8х8

Российский футбольный союз проведёт FONBET Чемпионат России по мини-футболу 8х8, в котором сыграют 112 сильнейших команд из 85 регионов. Турнир пройдёт в Сочи с 1 по 6 ноября на территории спорткомплекса «Территория спорта».

Мурманскую область на FONBET Чемпионате России 8х8 представит команда заполярных футболистов «Кандалакша», которая является победителем отборочного этапа, состоявшегося в сентябре этого года.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, примечательно, что FONBET Чемпионат России 8х8 - это одно из самых масштабных соревнований РФС по количеству и географии участников – одновременно на чемпионате будут присутствовать более 2,5 тысячи спортсменов. В отборочных соревнованиях в своих регионах сыграли 1,2 тысячи команд. Чемпионат начнётся с группового этапа, после которого определятся участники плей-офф.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/