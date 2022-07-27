Заполярные футболисты сыграли матчи в рамках очередного тура чемпионата Мурманской области по футболу

В рамках 9 тура чемпионата Мурманской области по футболу на Центральном стадионе профсоюзов в заполярной столице встретились местная футбольная команда «Ариес» и «Печенга» из Никеля. Матч завершился разгромным счётом 11:1 в пользу хозяев поля.

В кировском спорткомплексе «Горняк» играли местный «Апатит» и оленегорский «Олимп». Итог встречи – 5:0 в пользу хозяев.

Ещё один матч прошёл на стадионе «Чайка» в Ковдоре. Здесь за победу боролись местный «Горняк» и «Апатиты». Игра завершилась со счётом 8:1 в пользу ковдорской команды.

Игры 10 тура пройдут 13 и 14 августа на футбольных полях Мурманска, Кандалакши, Кировска и Ковдора, сообщило региональное Министерство спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/