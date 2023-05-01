Заполярные газодымозащитники победили в командном зачёте соревнований на кубок Северо-Западного регионального центра безопасности

Команда газодымозащитников Государственной противопожарной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области заняла I место в общекомандном зачёте в ежегодных открытых соревнованиях на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС» в 2023 году на кубок Северо-Западного регионального центра безопасности.

Соревнования проводились 30 апреля в Петрозаводске и были приурочены к 374-летию пожарной охраны России. За право называться лучшими среди специалистов газодымозащитной службы состязались 17 сильнейших команд из разных субъектов Российской Федерации.

Как сообщает региональное Управление по ГОЧС и ПБ, команду Мурманской области представляли огнеборцы из Ковдора, Мурманска и Мурмашей – Даниил Яшенев, Никита Тишкин, Павел Носов и Алексей Кожемякин.

«Комбинированная полоса препятствий, которую прошли наши пожарные сегодня в Карелии – действительно очень сложная. Преодолеть её могут только физически сильные, подготовленные и выносливые огнеборцы. На соревнованиях можно было наглядно увидеть, как тяжело приходится пожарным в их работе. Наша команда сильная, ребята готовились. Место заслуженное!» – отметил начальник Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Павел Кропачев.

Фото: https://gov-murman.ru