Заполярные горнолыжники успешно выступают на первенстве и чемпионате СЗФО

В Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма» состоялись межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту – первенство СЗФО среди юниоров в дисциплине слалом-гигант. В соревнованиях принимали участие спортсмены Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Карелии.

Победителями и призерами стали горнолыжники Мурманской области – воспитанники Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту: золото у Анастасии Минаевой, серебряная медаль – у Эрики Финк, бронза у Никиты Абрамова.

Кроме того, разыгран комплект медалей чемпионата СЗФО по горнолыжному спорт в слаломе. Золото и бронзу соревнований завоевали воспитанницы Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Анастасия Минаева (1 место) и Александра Наумова (3 место). Серебро – у спортсменки из Санкт-Петербурга Варвары Щегловой. Среди мужчин на пьедестале все представители Санкт-Петербурга: 1 место – Егор Павлов, 2 место – Виктор Бубенин, 3 место – Игнат Сурин.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, сегодня юниоры 2000-2004 годов рождения будут бороться за медали на первенстве СЗФО.