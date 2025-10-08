Заполярные художники стали победителями Всероссийского открытого конкурса-пленэра «Свет Храмов России»

На всероссийском конкурсе столицу Кольского Заполярья представили 103 ученика и 8 педагогов Детской художественной школы города Мурманска. Перед участниками стояла задача отразить в творческой работе личное духовно-эмоциональное восприятие, а также художественные особенности архитектуры православных храмов Мурманска.

За 12 пленэрных занятий, проведенных в Свято-Никольском кафедральном соборе, Церкви Спаса Преображения на Водах и Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре, юные художники не только проявили своё мастерство, но и прикоснулись к волнующей духовной атмосфере этих святынь.

Среди 24 победителей проекта — трое мурманчан: Полина Акимова, в младшей категории от 10-12 лет, ученица Надежды Кудрявцевой; Арсений Ануфриев, в средней категории от 13-15 лет, воспитанник Елены Жак; Вероника Морозова, в старшей категории от 16-18 лет, воспитанница Натальи Бачуриной.

Как сообщает администрация города Мурманска, конкурс состоялся при поддержке Международного грантового конкурса «Православная Инициатива –2025», а также при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодёжной политике в рамках проекта «Господь дарует нам Победу!». Проект поддержал и благословил Митрополит Мурманский и Мончегорский, Глава Мурманской митрополии Владыка Митрофан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31006&page=1