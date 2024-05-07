Заполярные кадеты и школьники заступили на вахту Почётного караула на Посту №1

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 6 и 7 мая более ста учеников 8-11 классов из образовательных организаций Мурманска, Североморска, Полярных Зорь, Полярного, Заозерска и Туломы будут посменно нести вахту почётного караула у Вечного огня мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Вчера на вахту Почётного караула заступили ребята из гимназии Александровска, кадетской школы, лицея №2, школы №53 Мурманска, гимназии №1 Полярных Зорь.

7 мая вахту будут нести кадеты и школьники Североморского кадетского корпуса, школы №1 Видяево, школы №276 Гаджиево, заозерского Центра дополнительного образования детей, Туломской средней школы и мурманского лицея №2. Состав Почётного караула сформирован из тех ребят, которые показали хорошие результаты в учёбе и общественно полезной деятельности, победителей и призеров спортивных, военно-прикладных и гражданско-патриотических конкурсов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, во время подготовки к несению вахты Почётного караула в образовательных организациях проводились недели боевой славы – это уроки мужества, торжественные линейки, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, занятия по строевой подготовке.

Фото: https://gov-murman.ru