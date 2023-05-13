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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 11:30

Заполярные кикбоксёры завоевали золотую и две бронзовые медали на первенстве России по кикбоксингу в Кемерово

Кемерово впервые принимает первенство России по кикбоксингу. На ринге Ледового дворца «Кузбасс» за звание лучших во всех дисциплинах кикбоксинга борется более тысячи сильнейших спортсменов из 64 регионов страны. Как отметил президент Федерации кикбоксинга Кузбасса Владислав Нефедов, чтобы попасть на соревнования участники прошли строгий отбор, многие кикбоксеры являются победителями региональных, всероссийских и международных турниров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по результатам поединков сразу три кикбоксера из сборной Мурманской области завоевали медали. Алёна Долженкова из Североморска одержала победу в дисциплине К-1, тренером спортсменки выступает Алексей Жбанов. Спортсменка уже три года представляет Кольское Заполярье в составе сборной России по кикбоксингу. На соревнованиях в Кузбассе северяне также завоевали две бронзовые медали. Мурманчанин Артур Алиев показал прекрасный результат в дисциплине К-1, а в дисциплине Лоу-кик на третьем месте оказалась Алёна Рыбина из Ковдора. Тренерами спортсменов выступают Егор Головченко и Юрий Рыбин.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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