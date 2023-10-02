Заполярные коллективы признаны лучшими в рамках Национальной премии детского и юношеского танца

Два коллектива Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – в числе победителей смотра-конкурса по Северо-Западному федеральному округу всероссийского конкурса в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная».

В Светлогорске завершилось мероприятие, реализуемое благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Министерства культуры РФ.

Ансамбли танца «Радость» и «Сполохи» возвращаются в родную Мурманскую область с заслуженными наградами. Так, коллектив «Сполохи» стал золотым и серебряным призёром конкурса, а также обладателями специального диплома «Лучший номер патриотического содержания».

Юные танцоры ансамбля «Радость» завоевали два золотых диплома и гран-при, став победителями смотра-конкурса. Коллектив получил путевку на финал Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», который состоится 14 декабря в Москве. Северяне получили приглашение принять участие в постановке балета «Конёк-Горбунок» и возможность выступить на одной сцене с мастерами балета и артистами ведущих театров страны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, основная задача конкурса – поиск талантов и сохранение традиций русского классического танца. Отметим, что победа в таком престижном и масштабном проекте – показатель исключительного таланта, огромной работы и самоотдачи.

Фото: https://gov-murman.ru