Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе

В селе Партизаны в Приморском муниципальном округе Запорожской области вышел из строя пускатель щита школьной котельной, из-за чего оборудование функционировало на одном центробежном насосе.

Необходимую деталь заказали оперативно, после чего специалисты «Мурманэнергосбыта» из состава аварийно-восстановительной бригады Мурманской области установили и настроили новый пускатель.

Кроме того, в селе выполнили профилактические работы на скважине водоснабжения №3: провели обслуживание щита управления и замеры напряжения.

Сейчас отопление и водоснабжение в образовательном учреждении поддерживаются в штатном режиме.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, правительство Мурманской области оказывает поддержку Приморскому району Запорожской области по поручению Президента Российской Федерации с 2023 года. За это время на подшефной территории реализовано большое количество мероприятий в различных сферах – жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, спорт, здравоохранение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558015/#&gid=1&pid=1