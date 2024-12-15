Заполярные конькобежцы успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Центра спортивной подготовки Мурманской области показали на всероссийских соревнованиях хороший результат.

Первые старты прошли в Челябинске среди юниоров и юниорок. Спортсмены вели борьбу за медали в рамках соревнований «На призы шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Павловны Скобликовой». Анна Куприкова выиграла бронзовую медаль в дисциплине «многоборье».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие состязания проходили в Коломне среди мужчин и женщин. Лучших определяли в рамках всероссийских соревнований «Памяти Бориса Ивановича Шавырина». По завершению соревнований Ксения Коржова одержала победу на дистанции 3000 метров, а Павел Кулижников завоевал «золото» на дистанции 1000 метров.

Фото (РЦСП по конькобежному спорту им. Л.П. Скобликовой и союз конькобежцев России»: https://gov-murman.ru/info/news/