Заполярные мамы могут принять участие в уникальной федеральной программе, ориентированной на поддержку женского предпринимательства

В Мурманской области продолжается приём заявок на грантовую программу «Мама-предприниматель», которая пройдёт с 2 по 6 сентября.

Обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают всё, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа – грант до 1 млн рублей и поддержку по партнёрским предложениям», – поясняет замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Региональным организатором выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/