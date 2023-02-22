Заполярные мастера обменяются опытом на площадках фестиваля «Лоскутная мозаика России»

В Мурманске стартовал областной фестиваль «Лоскутная мозаика Заполярья». Мероприятие, организованное областным художественным музеем и Дворцом культуры имени Кирова, проводится при поддержке регионального минкульта и является региональным этапом Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России».

В этом году фестиваль приурочен к 85-летию Мурманской области. Его цель – выявление и поддержка талантливых мастеров, работающих в традиционных и современных техниках, а также создание условий для реализации творческого потенциала и повышения уровня компетенций заполярных талантов.

Программу фестиваля открыла научно-практическая конференция. Её участниками стали более 90 человек, в качестве спикеров выступили представители Дома народного творчества имени Поленова и Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Русского музея и Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а также победители и лауреаты Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика Заполярья» прошлых лет.

Ключевыми событиями фестиваля станут демонстрационные мастер-классы, которые проведут мастера из Москвы и Санкт-Петербурга. Все желающие смогут попробовать свои силы в работе с оригинальными формами и материалами. Подробности о мастер-классах и записи на участие можно найти в группе областного художественного музея по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, 22 февраля в Отделе народного искусства и ремёсел художественного музея на улице Книповича, 27а начнёт работу областная экспозиция «Лоскутная мозаика Заполярья». Завершит программу фестиваля ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества 26 марта, тогда же будут определены талантливые северяне, которые представят область на всероссийском фестивале «Лоскутная мозаика России».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264785%2Fwall-139605315_21823