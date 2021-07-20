Заполярные мастерицы стали лауреатами фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России»
Мурманчанки стали лауреатами XIII Всероссийского фестиваля декоративного искусства «Лоскутная мозаика России». Заключительные мероприятия прошли в Ивановской области с 14 по 18 июля.
Дипломом лауреата фестиваля отмечена работа «Северные мотивы. Спираль» народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день». Поощрительными дипломами отмечены работы «Зелёный шум или сто оттенков зелёного» Надежды Маркиной и панно «Садовая решетка» Татьяны Шмидт. Гран-при фестиваля за лучшее авторское произведение удостоена Елена Фоломьёва с проектом «Раскопки».
Как сообщает региональное Министерство культуры, наряду с мурманчанками участниками финального этапа стали мастерицы лоскутного шитья из Вологды, Иванова, Кирова, Костромы, Москвы, Новосибирска, Рязани, Санкт-Петербурга, Суздаля, Тулы, Челябинска, Ярославля, а также Ивановской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Тверской областей и Республики Саха.