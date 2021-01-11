Заполярные медики получили Благодарности от Валентины Матвиенко за вклад в борьбу с COVID-19

Первое оперативное совещание в 2021 году в правительстве Мурманской области начали с вручения Благодарностей председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Награды от Валентины Матвиенко северянам передали губернатор Андрей Чибис и сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Благодарности за заслуги в развитии здравоохранения, большой вклад в охрану здоровья населения Мурманской области, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом, объявлены главному врачу Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадию Амозову и главному врачу Кольской центральной районной больницы Борису Гришко.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отмечен Благодарностью Председателя Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской области, реализацию мероприятий по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19.

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко от себя лично поблагодарила всех медицинских работников Заполярья за самоотверженный ежедневный труд в период пандемии.

«Хочу отметить, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. Сохраняется тенденция снижения числа госпитализированных и инфицированных COVID-19. Надеюсь, так будет и дальше. Согласен с Татьяной Алексеевной, что врученные сегодня Благодарности – прежде всего, оценка труда коллективов и, конечно, руководителей, которые организуют эту работу», – сказал Андрей Чибис, сообщает региональное Министерство информационной политики.