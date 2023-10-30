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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 11:30

Заполярные музеи вошли в число первых участников интерактивного проекта программы «Серебряное ожерелье России»

Музеи Мурманской области вошли в пилотный этап проекта «Музейная бродилка». Проект запущен Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций совместно с региональными туристско-информационными центрами. Его цель – продвижение межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России» среди семейной и детской аудитории. Напомним, что «Серебряное ожерелье России» –это комплекс маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На конкурсный отбор было получено более 120 заявок от музеев Северо-Запада.  Экспертной комиссией отобраны 70 музеев, в которых будут установлены брендированные афиши с QR-кодами, отсканировав который дети смогут познакомиться с музеем. Чат-бот расскажет ребятам, что интересного можно сделать в музее и куда обязательно зайти, а также предложит сфотографироваться с маскотом, который будет вести свой канал и рассказывать о путешествиях по музеям Северо-Запада.

Кольское Заполярье в проекте представят пять учреждений: областной краеведческий и областной художественный музеи, а также историко-краеведческий музей Полярного, Североморский музейно-выставочный комплекс и музей истории Кандалакши.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках проекта будет также создана интерактивная карта с описанием музеев и детских программ. На карте участники смогут отмечать посещенные музеи, оставлять отзывы и рекомендации, там же будет размещена информация о всех музеях, которые подавали заявку на участие в конкурсном отборе.

Проект «Музейная бродилка» реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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