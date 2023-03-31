Заполярные музыкальные школы обновили фонд инструментов в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

В рамках соглашения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации за счёт федеральных средств были приобретены музыкальные инструменты, которые уже переданы министерству культуры Мурманской области.

Медные и деревянные инструменты пополнят музыкальные фонды Детской музыкальной школы № 5 Мурманска и детской школы искусств Гаджиево. Всего в учреждения поступили по два набора медных и деревянных духовых музыкальных инструментов: теноры, баритоны, тубы, валторны, тромбоны и флейты, клернеты, саксафоны-альт, гобои и фаготы. Теперь юные северяне будут оттачивать исполнительское мастерство, что, безусловно, поспособствует их профессиональному росту и создаст дополнительные условия для реализации творческого потенциала молодых музыкантов.

Министерство культуры Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru