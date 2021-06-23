Заполярные музыканты прошли обучение в Летней творческой школе для одаренных юных пианистов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась Летняя творческая школа для одаренных юных пианистов. Образовательная и культурная программы реализованы в рамках федеральных проектов преподавателя Детской школы искусств города Гаджиево Анны Гришко – «Музыкальные надежды Арктики 2.0» и «I Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой».

В течение одной недели участники Летней школы из Мурманской области, отобранные экспертным советом, занимались под руководством известных российских музыкантов.

Для юных пианистов организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. Ребята приняли участие в мастер-классах по фортепиано в Царскосельской гимназии искусств имени А.А. Ахматовой в Пушкине и по органу в действующей кирхе.

В рамках обширной культурной программы воспитанники Летней школы посетили концерты симфонического оркестра и фортепианной музыки, встретились с пианистом Александром Тимофеевым и дирижёром Михаилом Черниговским, побывали в Эрмитаже, Мариинском театре, музее-заповеднике «Царское Село» и в Царскосельском лицее.

Кроме того, в эти дни в Мурманске работала Летняя творческая школа для юных исполнителей на народных инструментах. Талантливым баянистам и аккордеонистам из Апатитов, Мурманска и Колы преподавал заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий. Программа завершилась концертом баяниста-виртуоза в Мурманской областной филармонии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проекты реализуются на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи при поддержке Правительства Мурманской области.