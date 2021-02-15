Заполярные натурбанисты завоевали бронзу в командной гонке на Чемпионате мира

В австрийском Умхаузене 14 февраля завершился Чемпионат мира по натурбану. Бронзовую медаль в копилку нашей сборной завоевали спортсмены Мурманской области Александр Егоров и Екатерина Лаврентьева.

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис отметил, что отличные результаты заполярных натурбанистов подтверждают, что школа по натурбану в Кандалакше является лучшей.

«Наши натурбанисты блистательно закончили международный сезон. В эти выходные Екатерина Лаврентьева стала вице-чемпионкой мира, а также она с нашим спортсменом Александром Егоровым в командной гонке взяли бронзу на чемпионате мира, – отметил Андрей Чибис. – Прошу региональное Министерство спорта активно помогать спортсменам и далее развивать нашу школу».

В десятке сильнейших на Чемпионате мира по натурбану также оказались Александр Егоров (7-е место), Букин Григорий (8-е место) и Юрий Талых (9-е место).

Глава региона также подчеркнул, что в настоящее время северяне внимательно следят за заполярными биатлонистами. В рамках третьего этапа кубка IBU по биатлону, который в эти дни проходит в Словакии, мурманчанка Анастасия Егорова финишировала третьей в гонке преследования на дистанции 10 км, сообщает региональное Министерство информационной политики.