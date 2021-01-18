Заполярные натурбанисты завоевали четыре бронзовые медали на этапах Кубка мира в Италии

Команда сборной Мурманской области в составе сборной России завоевала четыре бронзовые медали на третьем и четвертом этапах Кубка мира по санному спорту в Италии. С новости об успешном выступлении заполярных спортсменов губернатор Андрей Чибис начал сегодня традиционное оперативное совещание.

Северяне Павел Поршнев и Иван Лазарев принесли две медали в дисциплине «двухместные сани». Екатерина Лаврентьева завоевала для нашей страны одну медаль в дисциплине «одиночные сани» и еще одну – в командной гонке вместе с москвичом Григорием Букиным.

Все трое участников региональной команды – воспитанники кандалакшской спортшколы, которую правительство Мурманской области планирует активно развивать, в том числе создавая современную инфраструктуру для натурбана, отметил губернатор.

От имени жителей региона и правительства Мурманской области Андрей Чибис поздравил заполярных натурбанистов и тренеров с успешным выступлением.

«Это, безусловно, предмет гордости за наших спортсменов!» – подчеркнул Андрей Чибис.