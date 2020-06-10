Заполярные огнеборцы провели практические учения в новом госпитале

Сегодня на территории мобильно-инфекционного госпиталя, который располагается в поселке Мурмаши, прошло пожарно-тактическое занятие для исключения возможности возникновения пожаров на территории объекта и условной ликвидации их последствий.

К участию в учениях были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» и в/ч 64378.

Спасатели отработали навыки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, а также отработали практические действия при получении сигнала об условном пожаре.

В ходе ПТЗ все поставленные задачи были выполнены успешно.