Заполярные огнеборцы у подножья Хибин соревновались за звание лучшего в горнолыжном спорте

25 февраля в Кировске состоялся Х открытый пожарно-спортивный фестиваль памяти Алексея Грачёва. Команды Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, а также МЧС в боевой одежде соревновались за звание лучшего в горнолыжном спорте. Торжественный старт был дан заместителем министра региональной безопасности Михаилом Тимофеевым.

«Это наш первый юбилей, он носит имя бывшего начальника 33 пожарной части Алексея Грачева, который, к сожалению, безвременно ушёл из жизни. Человек он был достойный, профессионал! – рассказал организатор мероприятия, начальник Кировского филиала государственной противопожарной службы Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Борис Пяткин. – Начинался фестиваль с небольшого соревнования всего трех команд, теперь он стал настоящим семейным праздником. Обзавёлся традициями, одна из которых участие детей огнеборцев, именно они сейчас открывают мероприятие. Но главное, конечно, атмосфера, царящая здесь! Атмосфера пожарного братства, и я считаю, это самое ценное!».

В минувшую субботу на склоне горы Кукисвумчорр было уже порядка 80 участников из 15 команд, представлена почти вся область. Спортсмены очень ждут этот фестиваль, к нему серьёзно готовятся.

Двадцатиградусный февральский мороз не остановил и болельщиков. Под музыку и заводные речи ведущего они участвовали в конкурсах, угощались традиционной гречневой кашей с мясом, блинами, согревались чаем и, конечно, активно поддерживали своих спортсменов.

Как сообщает региональное Министерство региональной безопасности, в этот раз бронзовым победителем в пожарно-спортивной эстафете фестиваля памяти Алексея Грачёва стала кировская команда отдельного поста 30 пожарной части, лучшей среди женщин на горнолыжной трассе – Любовь Торгашева из Управление Кировского филиала.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/