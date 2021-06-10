Заполярные педагоги, подготовившие победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников, получат премии

Педагоги региона, которые подготовили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, получат премии. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписал губернатор Андрей Чибис.

По итогам заключительного этапа ВсОШ из числа обучающихся Мурманской области определён 1 победитель и 4 призёра. Следовательно, 5 педагогов Мурманской области будут премированы за 2020/21 учебный год.

Из постановления следует, что сумма поощрения педагога-наставника, подготовившего победителя заключительного этапа ВсОШ, будет установлена в размере 150 тысяч рублей, педагога-наставника, подготовившего призера заключительного этапа ВсОШ – 100 тысяч рублей. Выплаты предоставляются в рамках государственной программы Мурманской области «Образование и наука», сообщает региональное Министерство образования и науки.