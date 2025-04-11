Заполярные педагоги приняли участие в региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей

Санкт-Петербург стал площадкой для встречи педагогов со всего Северо-Западного федерального округа, где 7 и 8 апреля прошёл региональный этап Всероссийского форума классных руководителей. Форум объединил 200 участников из 11 регионов, ещё около 2 тысяч человек подключились онлайн.

В центре внимания — развитие воспитательной работы, поддержка классных руководителей и обмен лучшими практиками. Мурманскую область на форуме представила делегация, в которую вошли 14 педагогов, кураторов и победителей профессиональных конкурсов.

Особое внимание в рамках мероприятия уделили работе с подростками: участники обсудили вопросы профилактики девиантного поведения, познакомились с картой наблюдения для экспресс-диагностики, а также прослушали лекции и мастер-классы от психологов и педагогов-практиков.

«Форум оставил неизгладимые впечатления и стал ценным опытом профессионального развития. Атмосфера была пропитана энтузиазмом и стремлением к обмену опытом», — поделилась впечатлениями посол форума классных руководителей 2025 года от Мурманской области Светлана Канарская.

Форум стал местом профессионального роста и вдохновения для педагогов. В рамках него прошёл марафон лучших практик воспитательной работы. Педагоги представили проекты по направлениям: патриотическое воспитание, добровольчество, профориентация, туризм и краеведение.

По словам председателя Ассоциации классных руководителей Мурманской области Инны Поддубной, участие в форуме стало возможностью для укрепления профессионального сообщества: «Региональный этап форума объединил опытных классных руководителей и молодых специалистов, создав уникальную площадку для обмена опытом и инновационными методиками воспитательной работы».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, форум классных руководителей проводится по поручению Президента России и при поддержке Министерства просвещения РФ. Следующий этап состоится в середине апреля в Пятигорске для представителей СКФО.

Фото (Инна ПОДДУБНАЯ): https://gov-murman.ru/info/news/