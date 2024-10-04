Заполярные педагоги участвуют во Всероссийском форуме классных руководителей

Форум классных руководителей (ФКР) проходит с 3 по 5 октября в Москве. Он собрал 1000 лучших классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов Российской Федерации и из Байконура.

Мурманскую область представляют педагоги из Мурманска, Кандалакши и Оленегорска. В мероприятиях ФКР участвуют Елена Кириллова, учитель начальных классов школы №22 Оленегорска, Татьяна Смирнова, учитель английского языка школы №5 Кандалакши и Татьяна Бровкина, учитель географии гимназии №2 Мурманска. Все они прошли сложнейший всероссийский отбор. В этом году на участие в форуме было подано около 40 тысяч заявок.

Форум классных руководителей – знаковое событие в сфере образования и воспитания. ФКР проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Стратегический партнёр Форума классных руководителей – АНО «Диалог Регионы». Среди ключевых тем форума: проблемы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность учеников, воспитание ценностями, инструменты и подходы к профориентации. Обсуждать эти и другие темы участники ФКР будут на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

На форуме пройдёт проектная сессия «80-летие Великой Победы: воспитание событием», на которой участники будут разрабатывать банк идей по реализации воспитательных событий, посвящённых значимой дате. Российское общество «Знание» реализует образовательную программу, лекторами которой выступают выдающиеся люди страны, деятели культуры и искусства, науки, спорта и других сфер. В этом году в рамках работы форума педагоги встретятся и пообщаются с актрисой театра и кино Нонной Гришаевой, продюсером Линой Арифулиной, теле- и радиоведущей Туттой Ларсен. Также Российское общество «Знание» расскажет о конкурсе инициатив родительских сообществ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, IV Всероссийский форум классных руководителей предполагает насыщенную образовательную, дискуссионную и культурную программы. В дни форума пройдет книжная ярмарка для классных руководителей. В вечерней программе будет показан спектакль «Киберсуд», Институт развития интернета познакомит педагогов с документальным проектом «Жизнь замечательных людей», а Лига педагогического стендапа вместе с участниками ФКР проведёт юмористический вечер.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/