Заполярные педагоги вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»

Команды педагогов Заполярья вошли в число полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В конкурсе принимают участие управленческие команды, состоящие из 4-х человек, среди которых руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники. 36 758 человек из всех регионов России подали заявки на участие.

Конкурс стартовал 7 октября 2021 года в школе №1253 г. Москвы.

По результатам первого дистанционного этапа наш регион представят 5 команд: две – из Мурманского политехнического лицея (МПЛ), по одной – из средней образовательной школы №5 Мурманска, средней образовательной школы №3 села Алакуртти, Североморской школы продленного дня (ЗАТО г. Североморск).

«Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Призеры конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, все участники успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проводился в декабре. В региональных полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта в 8 городах России, примут участие 402 команды. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11826-v-dobryy-put-1/page,4/#news-gal-6