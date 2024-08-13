Заполярные пэйнтболисты стали победителями Кубка России по пэйнтболу среди любительских пэйнтбольных команд

В прошедшие выходные 10 и 11 августа в городе Балашиха состоялся финал Кубка России среди любительских пэйнтбольных команд. В дивизионе 4 побороться за кубок приехала 21 команда, в том числе команда предприятия ФГУП «Атомфлот» при поддержке ППО ФГУП «Атомфлот» РПРАЭП. После уверенных 3 побед в отборочных матчах и одного поражения, команда «Атомфлот» вышла в 1/4 финала.

В четверти финала мурманская команда обыграла опытных игроков из города Коломны и вышла в полуфинал соревнований. В матчах полуфинала игроки «Атомфлот» показали достойную игру и еще больше приблизились к кубку. В финале за первое место встретились команды из Мурманска и Иваново. «Атомфлот» в красочном финале взяли верх, заполучив медали и кубок за 1 место! Также игрок заполярной команды Алексей Бычко признан лучшим игроком турнира за яркую и красивую игру.

К победе приложили усилия не только игроки команды «Атомфлот», но и их тренера. В Мурманске на базе пэйнтбольного клуба Вавилон игроков регулярно тренируют Домрачев Максим и Крупышев Алексей. И в этом году тренерский состав усилил Пчелин Владимир, игрок из профессиональной команды «Русская Рулетка».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, регулярные тренировки, спортивные сборы, воля к победе смогли в совокупности привести ребят к долгожданному первому месту на спортивных соревнованиях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/