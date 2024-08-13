20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую областьНа портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 13:00

Заполярные пэйнтболисты стали победителями Кубка России по пэйнтболу среди любительских пэйнтбольных команд

В прошедшие выходные 10 и 11 августа в городе Балашиха состоялся финал Кубка России среди любительских пэйнтбольных команд. В дивизионе 4 побороться за кубок приехала 21 команда, в том числе команда предприятия ФГУП «Атомфлот» при поддержке ППО ФГУП «Атомфлот» РПРАЭП. После уверенных 3 побед в отборочных матчах и одного поражения, команда «Атомфлот» вышла в 1/4 финала.

В четверти финала мурманская команда обыграла опытных игроков из города Коломны и вышла в полуфинал соревнований. В матчах полуфинала игроки «Атомфлот» показали достойную игру и еще больше приблизились к кубку. В финале за первое место встретились команды из Мурманска и Иваново. «Атомфлот» в красочном финале взяли верх, заполучив медали и кубок за 1 место! Также игрок заполярной команды Алексей Бычко признан лучшим игроком турнира за яркую и красивую игру.

К победе приложили усилия не только игроки команды «Атомфлот», но и их тренера. В Мурманске на базе пэйнтбольного клуба Вавилон игроков регулярно тренируют Домрачев Максим и Крупышев Алексей. И в этом году тренерский состав усилил Пчелин Владимир, игрок из профессиональной команды «Русская Рулетка».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, регулярные тренировки, спортивные сборы, воля к победе смогли в совокупности привести ребят к долгожданному первому месту на спортивных соревнованиях.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:00«Сергей Безруков. И снова с чистого листа». Документальный фильм (12+)16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Живая вода». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, доллар США слабо меняется в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 75 %-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика