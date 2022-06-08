Заполярные писатели представят регион на крупнейшем литературном форуме страны

Мурманские писатели примут участие в V Всероссийском совещании молодых литераторов Союза писателей России «В Химках». Крупнейший по числу участников литературный форум страны пройдет с 10 по 12 июня и объединит более 300 поэтов, писателей, критиков и организаторов творческого процесса из 62 регионов страны.

В рамках совещания с 6 по 9 июня пройдёт специальная программа для организаторов литературного процесса. Её организатором выступает Совет молодых литераторов, Союз писателей России и Московский государственный институт культуры при поддержке Фонда Президентских грантов. Благодаря мероприятиям участники смогут усовершенствовать навыки проектной деятельности, а также обменяться опытом и обсудить с профессиональным сообществом основные проблемы современного литературного процесса в России и собственные инициативы. Лучшие проекты в дальнейшем получат экспертную и организационную поддержку Союза писателей России.

Участие в работе программы примет председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов. Он представит коллегам из других регионов межрегиональный молодежный литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй». Ежегодное мероприятие, проводимое местным отделением Союза писателей России при поддержке регионального министерства культуры, уже 12 лет собирает на своих площадках начинающих литераторов и экспертов со всей страны. В этом году мероприятие пройдет в том числе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

Илья Виноградов также выступит экспертом в творческой программе совещания молодых литераторов на поэтическом семинаре. Ещё одним участником творческой программы станет Андрей Кулюкин: заполярный поэт представит экспертам свои стихотворения.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Совет молодых литераторов Союза писателей России – общественная организация, призванная находить и продвигать талантливых авторов, а также популяризировать современную литературу среди молодёжи. Отделения Совета работают уже в 32 регионах страны, в том числе в Мурманской области. С 2017 года в творческих семинарах и других мероприятиях Совета приняло участие более 10 тысяч человек.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457261792%2Fwall-139605315_18842