Заполярные предприниматели активно пользуются Столичным порталом поставщиков

247 предприятий и организаций (индивидуальных предпринимателей) Мурманской области зарегистрированы на Столичном портале поставщиков.

Созданная в России девять лет назад платформа предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта своей продукции. Только с 2018 года регионы России опубликовали около 770 тысяч закупок на портале поставщиков. Ежедневно с помощью этого сервиса заключается до 300 контрактов.

Поставщиком может стать любой региональный предприниматель: заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы и самостоятельно выбирает любого из поставщиков, чьи условия наиболее соответствуют заявленным потребностям.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, участвовать в закупках по потребностям могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица.

Фото: https://gov-murman.ru